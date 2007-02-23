Кинах призвал Ющенко и Януковича не перетягивать одеяло

Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ уверен в необходимости разработки и принятия закона Украины о принципах внутренней и внешней политики, но убежден, что этот документ не должен превращаться в элемент политического противостояния. Об этом он заявил сегодня в прямом эфире на радио ЭРА-ФМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, по мнению депутата, такие системообразующие законы, как о Кабинете министров Украины, принципах внутренней и внешней политики, изменениях к Конституции “должны разрабатываться на основе совместных усилий Президента Украины, парламента, правительства, при участии специалистов и экспертов, научных работников”. Он, в частности, добавил, что они не должны превращаться в фактор политической конкуренции, использоваться как элемент противостояния. «Попытка единоличного принятия таких законов будет нарушать баланс власти в треугольнике Президент-правительство-парламент и будет только способствовать обострению политического и межведомственного противостояния»- отметил А.КИНАХ.

В частности, подчеркнул А.КИНАХ, закон о принципах внутренней и внешней политики “должен опираться на национальные государственные интересы, четко соответствовать Конституции Украины, обязательно иметь в основе наработки Стратегии национальной безопасности Украины.

По убеждению депутата, «если такой консенсус будет найден – закон будет играть положительную роль и значение”. В случае же его единоличного принятия, по словам А.КИНАХА, “очень важный закон о принципах внутренней и внешней политики может стать фактором углубления противостояния”. Такой сценарий, по мнению А.КИНАХА, резко уменьшит возможность Украины защищать свои национальные, стратегические, государственнические интересы.