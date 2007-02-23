Огрызко ждет в гости американских специалистов по ПРО

В начале марта в Украину прибудет группа американских специалистов по вопросам противоракетной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Секретариате Президента исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Он отметил, что эти специалисты проведут в Украине ряд консультаций.

По словам В.ОГРЫЗКО, во время своей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ он затронул вопрос о том, что США стоило бы провести больше работы по разъяснению ситуации о намерениях разместить элементы системы ПРО в Чехии и Польше.

«Мы заинтересованы в том, чтобы максимально быстро получить подробную информацию», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, США планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и в Польше. США создают систему ПРО для защиты от возможного ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла", к которым Вашингтон относит, в частности, Северную Корею и Иран.

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК подтвердили свою готовность разместить на территории этих государств элементы системы ПРО США.

Как сообщил на брифинге 21 февраля заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству и Совету национальной безопасности и обороны изучить вопрос относительно намерений США разместить в Польше и Чехии элементы системы противоракетной обороны.