Луценко призывает Цушко не выступать стиральным средством для мафии

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает сегодняшние обвинения главы МВД Василия ЦУШКО в его адрес необоснованными и называет их “политическим черным пиаром”.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

“Сегодня В.ЦУШКО меня разочаровал. Он проявил себя как политический пигмей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что названные В.ЦУШКО “злоупотребления” относятся к периоду, когда он (Ю.ЛУЦЕНКО) еще не возглавлял МВД.

В контексте сказанного экс-министр добавил, что в ноябре прошлого года Контрольно-ревизионное управление проверяло финансово-хозяйственную деятельность министерства и не нашло никаких нарушений.

Говоря о якобы исчезнувших из МВД системах прослушивания, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что все они, согласно указу Президента, были переданы в СБУ.

Поэтому он считает обвинения В.ЦУШКО в адрес бывшего руководства МВД необоснованными и относит их к попытке “переложить ответственность с больной головы на здоровую”.

В то же время, комментируя заявление В.ЦУШКО о том, что экс-мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН не объявлялся в розыск по линии Интерпола, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “У БОДЕЛАНА была “красная карточка”. И не стоило В.ЦУШКО выступать стиральным средством для мафии". “На сегодня, честно говоря, я разочарован профессиональными качествами господина В.ЦУШКО”, - отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины заслушивала информацию министра внутренних дел В.ЦУШКО о ситуации в системе МВД. Во время своего выступления министр заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД. В.ЦУШКО отметил, что с целью независимой оценки финансового состояния министерство обратилось к Контрольно-ревизионному управлению с просьбой провести финансовую ревизию. Он отметил, что окончательный результат будет получен в конце марта.

Кроме того, по его словам, при центральном аппарате МВД было создано дополнительное подразделение, в котором численность работников превышала штатное количество

В.ЦУШКО также сообщил, что проводилась проверка относительно наличия специальных комплексов для прослушивания. «И выяснилось, что МВД купило за счет государственных средств лишь 10 таких комплексов, а в СБУ передано 17», - сказал министр.

Кроме того, В.ЦУШКО заявил, что информация о международном розыске экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА была «пиаром».