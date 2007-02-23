Ющенко пообещал Огрызко второй раунд

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО подтвердил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен повторно внести в Верховную Раду его кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО сказал на брифинге в Секретариате Президента Украины в пятницу.

По словам В.ОГРЫЗКО, сегодня он разговаривал с В.ЮЩЕНКО, поздравляя его с днем рождения. «Президент подтвердил, что он намерен внести повторно в ВР мою кандидатуру», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.

В.ЮЩЕНКО вчера в Симферополе заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

«Я буду настаивать на этих кандидатурах. Я проведу второй раунд консультаций», - сказал Президент.