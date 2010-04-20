Азаров встретится с Путиным уже сегодня

Сегодня в Москве пройдет встреча премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

Об этом сообщил УНИАН проинформированный источник.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в загородной резиденции В.ПУТИНА Ново-Огарево.

Как сообщал УНИАН ранее, данная встреча была запланирована на 22 апреля.

Но, как известно, 21 апреля в Харькове Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.