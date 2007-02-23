Рада сменяла День правительства на час вопросов к Кабмину

В Верховной Раде вместо Дня правительства еженедельно будет проходить час вопросов к Кабинету министров.

Как сообщили УНИАН в информационном управлении парламента, Верховная Рада Украины приняла постановление “О признании постановлений Верховной Рады Украины утратившими силу и снятие с рассмотрения проектов постановлений Верховной Рады Украины о проведении в Верховной Раде Украины “Дня правительства Украины”.

В связи со вступлением в силу Закона “О Кабинете министров Украины” и в соответствии со ст.48 Регламента Верховной Рады Украины, согласно постановлению (реестр. №3213) в дни пленарных заседаний еженедельно отводится время для вопросов членам Кабинета министров Украины (час вопросов к правительству).

Соответствующие изменения будут внесены в Регламент Верховной Рады Украины.