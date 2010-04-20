Медведько зовет обратно в Украину всех «политических беглецов»

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО призывает всех «политических беглецов» вернуться в Украину для завершения расследования уголовных дел, возбужденных против них.

Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе экс-мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА, А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что 22 марта после изучения уголовного дела Генпрокуратура сделала вывод, что постановления о привлечении Р.БОДЕЛАНА в качестве обвиняемого и объявлении в розыск вынесены следователем преждевременно, и поэтому их отменили. «Узнав об этом, Руслан Борисович приехал в Одессу, а его появление позволило продолжить следственные действия, чем сейчас и занимается прокуратура Одесской области. В зависимости от результатов в совокупности с другими материалами уголовного дела будет принято окончательное решение. Возможно, он и будет привлечен к уголовной ответственности, а возможно, и нет - это решит следователь», – заявил генпрокурор.

Отвечая на вопрос, не потянутся ли за Р.БОДЕЛАНОМ и другие «беглецы» в надежде, что и их дела закроют, в частности, бывший первый заместитель главы СБУ Владимир САЦЮК, экс-министр внутренних дел Николай БИЛОКОНЬ, А.МЕДВЕДЬКО сказал: «Вообще-то было бы правильно, если бы все беглецы вернулись. Тогда бы мы могли поставить точку во многих уголовных делах - или направили их в суд, или закрыли, чтобы не было политического подтекста».

Он добавил, что в отношении Н.БИЛОКОНЯ уголовное дело не возбуждалось.

Справка УНИАН. 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. Ему инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой "Белая акация", которым предусматривалась передача ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненный этой операцией ущерб для казны составлял около полмиллиона гривен.

5 мая 2005 года Р.БОДЕЛАН был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого он эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

9 апреля в 2010 г. Р.БОДЕЛАН вернулся в Одессу.

12 апреля Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о прекращении досудебного следствия по уголовному делу в отношении Р.БОДЕЛАНА по подозрению в злоупотреблении служебным положением.