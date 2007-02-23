Под Томенко зашаталось кресло

Народный депутат, член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ предлагает Верховной Раде во время ближайшего голосования бюллетенями освободить Николая ТОМЕНКО от должности заместителя председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По словам В.КИСЕЛЕВА, события последних дней свидетельствуют о том, что «с оппозицией договариваться невозможно».

Он привел пример, когда позавчера на Согласительном совете лидеры фракций договорились о создании рабочей группы, которая из двух законопроектов Ярослава СУХОГО и Юлии ТИМОШЕНКО о коммунальных тарифах выработает единый законопроект, который депутаты должны были рассмотреть на заседании парламента.

Но после заседания Согласительного совета все договоренности были разрушены, и руководство БЮТ дало команду народным депутатам из своей фракции «ворваться в электрощитовую, обесточить зал и вывести из строя систему голосования», сказал В.КИСЕЛЕВ.

Он также призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обязать Государственную службу охраны, которая ему подчинена, навести порядок в парламенте, поскольку, по его словам, «как известно, в здание ВР проходят люди с оружием». Он считает, что «существует реальная опасность провокаций с тяжелыми последствиями».

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что оппозиция своими действиями «переступила грань».