Янукович устроит Ющенко веселую жизнь

Премьер Виктор Янукович передал официальное поздравление президенту Виктору Ющенко по поводу его дня рождения.

Об этом в пятницу "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

По ее словам, премьер уже поздравил президента по случаю его 53-летия.

Ванникова отметила, что Янукович пожелал Ющенко "крепкого здоровья, больших сил, дальнейших достижений".

Также премьер пообещал, что он вместе с правительством обеспечит президенту хорошее настроение.

Кроме того, по словам Ванниковой, президент уже принял поздравления от руководства, работников секретариата, а также некоторых министров и губернаторов.

"Сейчас президент работает по рабочему графику. Вечером он планирует праздновать в кругу ближайших соратников, друзей, а также детей и Екатерины Михайловны", - сказала она.

Украинская правда