Ющенко и Тимошенко уже договорились, как поделят власть

Соглашение между блоком “Наша Украина” и Блоком Юлии Тимошенко о создании объединенной оппозиции будет предусматривать совместную деятельность этих политических сил не только в статусе оппозиции, но и в статусе коалиции в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что в субботу, 24 февраля, планируется подписать документ о создании единой оппозиции между БЮТ и «Нашей Украиной».

«Это соглашение предусматривает способ и принцип нашей деятельности как в статусе оппозиции, так и в статусе властной коалиции в случае победы на досрочных выборах», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что после подписания соглашения планируется создать координационный совет, в который войдут представители обеих политических сил. В.КИРИЛЕНКО отметил, что этот совет будет нарабатывать «новые рецепты противодействия антидемократического реванша».