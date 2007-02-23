Оппозиция обещает разблокировать парламентский рубильник

Фракции БЮТ и «Наша Украина» сегодня после завершения пленарного заседания Верховной Рады намерены разблокировать помещение электрощитовой парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в дальнейшем продолжать блокирование нет смысла, поскольку следующие две недели ВР не будет работать в пленарном режиме.

«Когда эта сессионная неделя закончится, у нас нет смысла не поставлять электричество в пустой парламент. Мы же не электрическими вопросами занимаемся, а занимаемся политикой», - сказал А.ТУРЧИНОВ.