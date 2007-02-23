Гриценко подарит Ющенко кораблик

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подарит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО на день рождения макет военного корабля «Гетьман Сагайдачний».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил сегодня журналистам во время презентации «Белой книги-2006».

«Мы подарим ему макет корабля «Гетьман Сагайдачний», который Виктор Андреевич посетил, находясь в Крыму, поставил задачу по его ремонту и финансированию», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что это недорогая вещь, но сделанная самим военным моряком.

А.Гриценко отметил, что сейчас вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины – начальником Генерального штаба Сергеем КИРИЧЕНКО планирует поехать поздравить В.ЮЩЕНКО.