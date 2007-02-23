Цушко в парламенте критикует... Интерпол
За компанию получил и Луценко
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО подверг критике Интерпол за то, что в последнее время его деятельность свелась только к розыску бывших высокопоставленных должностных лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время предоставления парламенту информации относительно ситуации в Министерстве внутренних дел.
«К сожалению, главное внимание этого подразделения уделено лишь розыску нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц, на которых была возможность пропиариться на телевидении», - сказал В.ЦУШКО.
При этом он отметил, что, фактически, красные карточки Интерпола выставлены только на два лица, а не на десятки, как это заявлялось прежним руководством МВД.
Министр также добавил, что последние два года не велась планомерная работа по противодействию ввозу в Украину материальных ценностей, перекрытию каналов поставок наркотиков.
В.ЦУШКО отметил, что вместо сбора и обмена информацией создавались неэффективные законы.
Министр также выразил удивление тем фактом, что бывший руководитель Интерпола за полтора года вырос от майора до подполковника. «Если бы не остановили, был бы генералом», - сказал В.ЦУШКО.