Цушко в парламенте критикует... Интерпол

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО подверг критике Интерпол за то, что в последнее время его деятельность свелась только к розыску бывших высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время предоставления парламенту информации относительно ситуации в Министерстве внутренних дел.

«К сожалению, главное внимание этого подразделения уделено лишь розыску нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц, на которых была возможность пропиариться на телевидении», - сказал В.ЦУШКО.

При этом он отметил, что, фактически, красные карточки Интерпола выставлены только на два лица, а не на десятки, как это заявлялось прежним руководством МВД.

Министр также добавил, что последние два года не велась планомерная работа по противодействию ввозу в Украину материальных ценностей, перекрытию каналов поставок наркотиков.

В.ЦУШКО отметил, что вместо сбора и обмена информацией создавались неэффективные законы.

Министр также выразил удивление тем фактом, что бывший руководитель Интерпола за полтора года вырос от майора до подполковника. «Если бы не остановили, был бы генералом», - сказал В.ЦУШКО.