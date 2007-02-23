Депутат Билаш вошел в состав антикризисной коалиции

Народный депутат Украины Борис БИЛАШ принял решение о вхождении в состав антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

А.МАРТЫНЮК отметил, что в связи с этим Б.БИЛАШ написал соответствующее письменное заявление.

Б.БИЛАШ является членом фракции Партии регионов и прошел в парламент по списку данной политической силы вместо Нины КАРПАЧЕВОЙ, избранной на должность Уполномоченного ВР по правам человека.