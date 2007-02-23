Депутат Билаш вошел в состав антикризисной коалиции
11:47, 23 февраля 2007Политика
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Об этом сообщил Мартынюк
Народный депутат Украины Борис БИЛАШ принял решение о вхождении в состав антикризисной коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.
А.МАРТЫНЮК отметил, что в связи с этим Б.БИЛАШ написал соответствующее письменное заявление.
Б.БИЛАШ является членом фракции Партии регионов и прошел в парламент по списку данной политической силы вместо Нины КАРПАЧЕВОЙ, избранной на должность Уполномоченного ВР по правам человека.
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