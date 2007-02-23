Ющенко: нельзя жить в таком хаосе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство отказаться от борьбы за полномочия.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода” (№35, 23 февраля 2007 года).

Отвечая на вопрос журналиста: “Готовы ли мы к таким демократическим шагам, как «круглые столы», универсалы и джентльменские договоренности?”, Президент ответил: “Я убежден, что готовы. Вопрос только в том, чтобы четко выставить маяки нашей общей позиции”. По его словам, “нельзя жить в таком хаосе как сейчас, когда каждый день идет борьба за полномочия — то забирают какую-то ферму в ГУД, то дачу, то ревизия СНБО, то неконституционный закон о Кабинете министров...”. “Создается впечатление, что, кроме полномочий, правительство больше ничего не интересует. Здравоохранение, образование, судебная реформа — им не до этого”, – добавил В.ЮЩЕНКО.