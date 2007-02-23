Герман надеется на мудрость Донецка, ”который дал Украине Виктора Януковича”

Народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины Анна ГЕРМАН считает провокационным заявление секретаря Донецкого городского совета Николая ЛЕВЧЕНКО относительно украинского языка.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН.

“Заявление этого государственного чиновника местного уровня свидетельствует не только о его низкой культуре и необразованности, но и о сознательном или несознательном вреде, который он нанес единению украинского народа, сближению регионов, выравниванию тех трещин раскола, которые так настойчиво пытается засеять зерном доброжелательности премьер-министр Украины”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также отметила, что удивлена и возмущена этим заявлением. “Защищать русский язык необходимо, но тот, кто при этом унижает украинский, является провокатором и наносит огромный вред собственному государству и народу”, - добавила А.ГЕРМАН.

По ее словам, Н.ЛЕВЧЕНКО, назвав украинский язык “языком фольклора”, не только перечеркнул глубинные пласты украинской культуры, признанные всем миром. “Он оскорбил пол-Украины и нанес большой вред собственно русскому языку, дав основания говорить о каком-то противовесе, который существует между украинским и русским языком в Украине”, - считает советник В.ЯНУКОВИЧА.

“Хотела бы заметить господину ЛЕВЧЕНКО, так, кстати говоря, что не все „в уме переводят на русский”, поскольку в Украине есть миллионы людей, знающие много языков, и думающие, по меньшей мере, на трех или четырех языках. Заявление ЛЕВЧЕНКО также навредило русскому языку в Украине, как навредили украинскому языку необдуманные высказывания помаранчевых радикалов”, - убеждена А.ГЕРМАН.

По мнению народного депутата, “Донецк как город университетов и шахт, как город, где проживает много интеллектуалов, добрых, сердечных и искренних людей, Донецк, где жил Василий Стус, Донецк, который дал Украине Виктора ЯНУКОВИЧА, сумеет должным образом оценить высокомерное и немудрое заявление малообразованного чиновника”.

Как сообщал УНИАН, УРП “Собор” 22 февраля обратилась к премьер-министру Украины и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием объяснить, отражают ли заявления некоторых его однопартийцев относительно украинского языка официальную позицию Партии регионов.

В своем заявлении “Собор” сообщил, что народный депутат Валентин ЛАНДЫК призвал студентов не пускать в аудитории украиноязычных преподавателей. В то же время, его коллега по партии, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО заявил, что украинский язык является только языком ”фольклора и анекдотов”, непригодным для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык – русский.