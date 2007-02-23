Завтра НУ и БЮТ создадут единую оппозицию

Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина» намерены подписать в субботу соглашение о создании объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ.

По его словам, подписание соглашения должно состояться завтра в 13.00 в здании ВР.

М.ПОЖИВАНОВ также отметил, что от БЮТ соглашение будет подписывать Юлия ТИМОШЕНКО, а от «Нашей Украины» - Виктор БАЛОГА.

По словам народного депутата, основой соглашения о создании единой оппозиции является документ, который был подписан тремя политическими силами – «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ после проведения парламентских выборов.

В частности, отметил он, соглашением определяются принципы и идеологические принципы деятельности объединенной оппозиции.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь в проекте соглашения о распределении должностей, М.ПОЖИВАНОВ сказал: «Частично идет, но в основном определены только принципы».

Комментируя по просьбе корреспондента УНИАН информацию относительно того, что «Наша Украина» намерена вместо Вячеслава КИРИЛЕНКО избрать лидером фракции Петра ПОРОШЕНКО с целью дальнейшего вхождения “НУ” в коалицию, М.ПОЖИВАНОВ отметил, что «такая информация является полной бессмыслицей».

М.ПОЖИВАНОВ также сообщил, что сегодня на заседании фракции «Наша Украина» было принято обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости объединения усилий между «Нашей Украиной» и БЮТ.