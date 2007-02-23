Мартынюк поздравил Ющенко с днем рождения
10:25, 23 февраля 2007Политика
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А болельщиков "Шахтера" - с победой
Председательствующий на сессионном заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК от имени парламента поздравил Президента Украины и Верховного главнокомандующего Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения и Днем защитника Отечества.
Как передает корреспондент УНИАН, он также поздравил с Днем защитника Отечества коллег-народных депутатов и всех украинцев.
Кроме того, А.МАТРЫНЮК от имени парламента поздравил футбольных болельщиков с вчерашней победой футбольного клуба «Шахтер» в игре с французским “Нанси”.
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