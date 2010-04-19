Колесникова прооперировали - «бытовая травма»
16:16, 19 апреля 2010Политика
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Операция прошла успешно
В субботу был прооперирован вице-премьер Украины по Евро-2012 Борис Колесников. Об этом «ОстроВу» сообщил пресс-секретарь вице-премьера Юрий Громницкий.
По информации издания, Борис Колесников получил травму (трещину) позвоночника. Его пресс-секретарь отказался назвать точный диагноз и обстоятельства получения травмы, уточнив лишь, что это «бытовая травма».
«Операция прошла успешно. Сегодня-завтра будет выписан на амбулаторное лечение», - заявил «ОстроВ» Ю. Громницкий.
Пресс-секретарь вице-премьера отказался назвать место проведения операции.
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