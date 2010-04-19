Колесникова прооперировали - «бытовая травма»

В субботу был прооперирован вице-премьер Украины по Евро-2012 Борис Колесников. Об этом «ОстроВу» сообщил пресс-секретарь вице-премьера Юрий Громницкий.

По информации издания, Борис Колесников получил травму (трещину) позвоночника. Его пресс-секретарь отказался назвать точный диагноз и обстоятельства получения травмы, уточнив лишь, что это «бытовая травма».

«Операция прошла успешно. Сегодня-завтра будет выписан на амбулаторное лечение», - заявил «ОстроВ» Ю. Громницкий.

Пресс-секретарь вице-премьера отказался назвать место проведения операции.