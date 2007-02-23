Сегодня Цушко вызовут на ковер

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО о ситуации в министерстве.

Как сообщает УНИАН, на данный момент в сессионном зале отсутствует освещение, а около 10 народных депутатов из фракции Партии регионы Украины стоят возле трибуны и президиума парламента с целью помешать возможному блокированию оппозицией трибуны.

В то же время, около 10 представителей фракции БЮТ находятся возле электрощитовой. У них на столе тарелка с яблоками.

Кроме того, несколько народных депутатов из фракции КПУ находятся возле помещения звуковой аппаратной ВР.