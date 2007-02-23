Сегодня Цушко вызовут на ковер
09:44, 23 февраля 2007Политика
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Министр будет общаться с депутатами в темноте
Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО о ситуации в министерстве.
Как сообщает УНИАН, на данный момент в сессионном зале отсутствует освещение, а около 10 народных депутатов из фракции Партии регионы Украины стоят возле трибуны и президиума парламента с целью помешать возможному блокированию оппозицией трибуны.
В то же время, около 10 представителей фракции БЮТ находятся возле электрощитовой. У них на столе тарелка с яблоками.
Кроме того, несколько народных депутатов из фракции КПУ находятся возле помещения звуковой аппаратной ВР.
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