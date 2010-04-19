Суд начал банкротство «Пузатой хаты»

Хозяйственный суд Киева начал банкротство компании "Пузата хата", владеющей одноименной сетью ресторанов. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

"Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 27 февраля 2010 года 50/158-б открыто производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Пузата хата", - говорится в сообщении суда.

Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Вячеслав Лецкан.

Письменные заявления с требованиями к должнику, заявления о принятии участия в санации предприятия могут подаваться в Хозяйственный суд Киева в течение 30 дней со дня публикации сообщения - с 19 апреля.

Как уже сообщалось, в настоящее время сеть "Пузата хата" насчитывает более 30 ресторанов.