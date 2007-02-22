“Народная самооборона” будет контролировать всех губернаторов одинаково, независимо из Западной он или из Восточной Украины. Так ответил лидер движения Юрий ЛУЦЕНКО на вопрос журналистов, возглавит ли губернатор Волыни Владимир БОНДАРЬ Координационный совет “Народной самообороны” в области.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней пресс-конференции в Луцке Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что у него очень хорошие и дружеские отношения с В.БОНДАРЕМ, которые зародились еще в начале Помаранчевой революции. По его словам, благодаря В.БОНДАРЮ область вышла на неплохие показатели и в инвестиционном, и в экономическом плане, однако он остается чиновником.

„Мы с ним сегодня поужинаем, но его будем контролировать так же, как губернатора Донецкой области", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

„Наше движение - это движение, которое будет контролировать власть, а потому губернатор не возглавит Координационный Совет ни в коем случае", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

„Мы не делаем самооборону как влияние на большую политику”, - сказал лидер движения. По его словам, именно местные проблемы должны стать основными, а это возможно благодаря объединению общества. Люди на местах, в регионах не должны допускать чиновничьего произвола", - сказал он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в Самообороне сформированы акции, действия, марш, но сейчас, по его словам, “мы ездим по Украине, чтобы почувствовать настроения людей”. „Я был бы не против, чтобы все решилось по-другому. Может, завтра В.ЯНУКОВИЧ приедет к вам и начнет что-то делать, и тогда, возможно, без Марша под его окнами удастся навести порядок в государстве", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.