Тактика помаранчевых и антикризисных ”дозорных”

Представители оппозиционных фракций – “Нашей Украины” и БЮТ, а также представители антикризисной коалиции – из фракций Партии регионов, СПУ и КПУ - этой ночью намерены продолжать дежурство в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представители БЮТ и “Нашей Украины” продолжают дежурить по 4 часа возле помещения электрощитовой ВР. Каждая группа дежурных состоит приблизительно из 15-20 народных депутатов.

В то же время приблизительно 10 представителей антикризисной коалиции остаются в сессионном зале, чтобы не позволить оппозиционным фракциям заблокировать сессионный зал.

Кроме того, представители антикризисной коалиции блокируют помещение, в котором находится звуковая аппаратная.