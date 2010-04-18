Почему Киселев отказал Тимошенко?

Большинство отечественных экспертов убеждены, что исчезновение оппозиции с телепрограмм указывает на свертывание свободы слова в Украине.

Об этом сообщает сайт «Политична думка».

«На днях оппозиция обратилась с просьбой к телеканалу Интер пригласить Юлию ТИМОШЕНКО в пятницу на шоу "Большая политика". Письмо было адресовано ведущему программы Евгению КИСЕЛЕВУ. Оппозиционеры отметили, что после выборов Ю.ТИМОШЕНКО, получившая на президентских выборах поддержку свыше 45% избирателей, ни разу не была приглашена участвовать в программе. Ведущий программы ответил, что у него нет вопросов к Ю.ТИМОШЕНКО и другим лидерам оппозиции. Требования оппозиционеров он считает давлением на средства массовой информации», - отмечается в сообщении.

Обеспокоенность состоянием украинских СМИ выразила и международная организация «Репортеры без границ». Там указывают на ухудшение свободы слова в Украине после прихода к власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Без сомнения, оппозиция в любой демократической стране имеет такое же право на присутствие в телепрограммах, как и власть. Но это в демократических странах. Откровенно говоря, я не считаю Украину сейчас демократической», - убежден директор Академии Украинской прессы Валерий ИВАНОВ.

По его мнению, сейчас есть очень четкая направленность телеканалов к власти. «К сожалению, политики продолжают демонстрировать таким способом свое пренебрежение к зрителям и праву граждан на информацию», - считает он.

«К сожалению, мы видим очень угрожающие тенденции в масс-медиа. Сейчас действительно существует опасность возвращения в старые времена. Ситуация в масс-медиа связана с общей ситуацией в стране, «регионалы» монополизировали власть полностью», - убежден политический эксперт Алексей ГАРАНЬ.

«Ответ телеведущего КИСЕЛЕВА Юлии ТИМОШЕНКО является лишь корректным в том смысле, что он признал, что не является профессиональным журналистом, а пропагандистом. С точки зрения профессиональности, то такой ответ не корректен. КИСЕЛЕВ должен был бы прежде всего оставаться журналистом. Между тем он подтвердил, что на «Интере» работают определенные политические технологии», - такое мнение выразил политический эксперт Сергей ТАРАН.

«Во времена кампании «Украина без Кучмы» действия оппозиции в Украине не показывали, вместо этого их показывали в России, в частности в программе КИСЕЛЕВА «Итоги». Сейчас ситуация повторяется наоборот. Теперь уже КИСЕЛЕВ является выразителем мнений украинских олигархов, которые по совместительству руководят информационным пространством, как это делает Валерий ХОРОШКОВСКИЙ», - напомнил политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

Директор Института массовой информации Виктория СЮМАР выразила опасение, что «сегодня мы можем очутиться перед серьезной угрозой монополизации телепространства Украины вообще». «Нам не удалось за последние 5 лет ни создать общественного вещания, ни диверсифицировать систему собственности медиа пространства. Сейчас основными владельцами телеканалов являются бизнесмены-политики», - отметила эксперт и напомнила, что «журналисты также должны помнить, что им платят зарплату не владельцы телеканалов, а украинский народ в первую очередь, поскольку телеканалы сейчас прибыльные, потому что там есть реклама, и граждане смотрят эти телеканалы».