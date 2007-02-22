Луценко передал большой флаг участникам митинга в Луцке

Около 7 тыс. сторонников гражданского движения «Народная самооборона» провели митинг на его поддержку в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17.00 выступлениями певцов украинской эстрады, после этого к людям вышли лидеры “Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО и Тарас СТЕЦКИВ.

В своих речах они призывали людей объединяться для установления контроля над властью. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, это нужно, чтобы заставить избранных людьми политиков выполнить свои предвыборные обещания.

Митингующие держали флаги с символикой «Народной самообороны», партии «Пора», «Вперед Україно!», «Собор» и государственные флаги Украины.

В конце своего выступления Ю.ЛУЦЕНКО передал большой флаг «Народной самообороны» участникам митинга, после чего прозвучал национальный гимн Украины.