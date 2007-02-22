23 февраля в 11-30 состоится День открытых дверей в консульском отделе Посольства США. В программе: информация об операциях Консульства США, о телефонном справочном центре (call center – кол-центр), который будет предоставлять информацию о визах и будет назначать визовые интервью и пресс-конференция (Консульский отдел Посольства США, ул. Пимоненко 6). Нужна аккредитация.Телефоны: 490-4090 или 490-4129. Журналисты должны прибыть до 11-30.