Коалиция пошла на демонстрацию силы перед Ющенко

Эксперты объясняют провал голосований в Верховной Раде за кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ на должности министра иностранных дел и председателя Службы безопасности Украины обострением противостояния между Президентом и правящей коалицией.

Об этом свидетельствуют результаты эксперт-опрос Центра исследований политических ценностей, переданные УНИАН.

В частности, политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что “наиболее простое и точное объяснение - потому что и КОРОЛЬ и особенно ОГРЫЗКО стали заложниками нынешней кризисной ситуации в парламенте, а также очередного обострения отношений между Президентом, с одной стороны, и правительством и парламентской коалицией, с другой стороны”. При этом, по его мнению, если Президент снова будет подавать эти кандидатуры в конфликтной ситуации - это не решит проблемы, а скорее загонит ее в тупик. В.ФЕСЕНКО считает, что нужно снять кризисную ситуацию в Верховной Раде, в отношениях между более высоким институтами государственной власти, а дальше уже в спокойной атмосфере рассматривать кандидатуры на должности председателя СБУ и министра иностранных дел Украины.

Эксперт Олесь ДОНИЙ заявляет, что когда антикризисная коалиция боролась за отставку Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел, то проявляла готовность голосовать за любую другую кандидатуру, предложенную Президентом, и в частности, за В.ОГРЫЗКО. Однако, по его мнению, за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась. С одной стороны, “регионалы” сумели ввести в действие свою редакцию Закона о Кабмине, что существенно усилило их позиции. С другой стороны, В.ЮЩЕНКО в борьбе за остатки собственных полномочий наконец обратился за помощью к потенциальному союзнику - БЮТ, и президентская сторона выступила с серией инициатив, направленных против всестороннего наступления “регионалов”. “Поэтому ОГРЫЗКО и КОРОЛЬ просто стали заложниками тяжелого переговорного процесса (а, по сути, противостояния) между президентской и правительственной сторонами. “Регионалов” в этом переговорном процессе интересует, чтобы В.ЮЩЕНКО отказался от претензий на пересмотр Закона о Кабмине в Конституционном Суде, попыток отмены политреформы (либо через Конституционный Суд, либо через референдум), и от идеи Юлии ТИМОШЕНКО провести досрочные парламентские выборы”, - считает он.

Похожее мнение высказал и эксперт Юрий ЯКИМЕНКО. Он считает, что коалиция решила продемонстрировать Президенту, что такие вопросы нужно решать с ней путем достижения каких-то особенных переговоров, убеждения, стимулирования определенными средствами для того, чтобы эти кандидатуры были поддержаны. “Это демонстрация силы, своих собственных возможностей”, – сказал он. Политолог считает, что то, что произошло, было предполагаемым, и свидетельствует о том, что дальше развитие отношений между коалицией, правительством и Президентом продолжится по сценарию нарастания конфликтов и, скорее всего, эта тенденция сохранится. “К круглому столу, о котором говорил Президент, коалиционная сторона не готова”, – считает он.