Ющенко поехал в Польшу на автомобиле

Лидер “Нашей Украины”, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО из-за закрытия воздушного пространства поехал в Польшу на автомобиле, чтобы принять участие в церемонии прощания и захоронения Президента Польского государства Леха КАЧИНЬСКОГО и его супруги Марии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Сегодня в 7 часов утра В.ЮЩЕНКО с супругой Екатериной выехали из Киева и находятся в дороге”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что В.ЮЩЕНКО примет участие в траурных мероприятиях государственного уровня в церемонии захоронения Леха и Марии КАЧИНЬСКИХ в Кракове.

В пресс-службе также сообщили, что запланирован ряд двусторонних встреч В.ЮЩЕНКО с польскими и международными политиками и культурными деятелями.