Ющенко рассказал, почему Крым пугает инвесторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня реально, чтобы крымско-татарский фактор стал фактором стабилизации политики в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Нужно сделать такую политику в данном вопросе, которая бы обеспечила крымско-татарский фактор как фактор стабилизации политики в Крыму, - сказал Президент. - Это реальность".

По словам В.ЮЩЕНКО, общеполитическая ситуация в автономии сегодня накопила много системных рисков, которые каждый год дают о себе знать перед началом курортного сезона. "Это обычно случается перед началом курортного сезона каждый год: то бензин подорожает, то палатки появятся, то шприцы найдут - все что угодно, лишь бы на 100-200 тысяч меньше людей приехали в Крым", - сказал Президент. Он подчеркнул, что Крым должен научиться формировать ответы на эти вызовы, для чего власть автономии должна стать более публичной и открытой. Президент сказал, что сегодня в Крыму нужно не формировать политику противостояния, а "честно, публично договариваться". При этом глава государства подчеркнул, что политика противостояния - это удел "политиканов".

Глава государства снова заявил о необходимости подписания "меморандума понимания" между представителями национальных меньшинств автономии. "Крым давно требует диалога. Ни давления, ни шантажа, ни провокаций - этим Крым уже оброс, и потому он пугает инвесторов, эти правила часто не понятны для тех сил, которые хотели бы работать в Крыму", - подчеркнул Президент.