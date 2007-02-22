Луценко предлагает быстрее крутить педали

Во главе координационного совета Гражданского движения «Народная самооборона» должны стоять моральные авторитеты, в частности, такие личности, как Лина КОСТЕНКО, Иван ДЗЮБА, Борис ОЛИЙНЫК и другие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО сегодня во время пресс-конференции в Луцке.

Он отметил, что организует деятельность движения “Народная самооборона”, после чего может заняться политикой: “Рано или поздно я займусь партийной деятельностью".

На вопрос журналистов, в какой именно политической силе видит себя лидер “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что „я считаю себя левоцентристом. Я не меняю свои убеждения, но взгляды формируются с годами". Также он отметил, что у Украины нет времени на испытание различных схем правления – левых или правых, как в Европе, „нам нужно быстрее крутить педали", чтобы достичь каких-то положительных результатов.

Относительно политических сил, Ю.ЛУЦЕНКО, отметил, что сейчас в Украине „самый мощный и самый демократический - Блок Юлии Тимошенко, и никому не стоит пренебрегать им". В то же время он сказал, что БЮТ все же не является самодостаточной политической силой, поэтому всем демократическим политическим силам следует объединиться. “Нужна „крепкая конструкция" для всех разочарованных избирателей, которые были по обе стороны Майдана”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.