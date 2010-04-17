"Черных списков" россиян нет

Списков граждан России, чей въезд в Украину является нежелательным, не существует.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала Интер.

"Нет списков. В Украине нет списков. Есть конкретные претензии к конкретным людям, а списка нет", - отметил он.

"Никакими спискам мы ничего не решаем. Есть конкретная проблема, есть конкретная ситуация, есть понимание того, что есть нарушения законодательных актов, которые являются серьезными, и, наконец, мы здесь, я считаю, нашли взаимопонимание с российским министром", - цитирует министра Украинская правда.

По словам Грищенко, "точно также есть конкретные претензии к каким-то гражданам Украины".

"Мы должны вести конкретные, специфические, предметные консультации по каждому случаю. Каждый случай - это ответственность конкретного человека за то, что он сделал, о том, что он осуществил", - отметил он.

На вопрос о том, к каким именно гражданам России имеет претензии Украина, Грищенко ответил: "Я министр, а не участковый милиционер. Это не та ситуация".