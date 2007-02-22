Мартынюку хочется не работать, а ”а.а.а”

После 16 часов дня депутаты Верховной Рады работают в почти темном сессионном зале.

Несмотря на то, что система "Рада" работает, депутаты вынуждены себе подсвечивать фонариками, чтобы читать тексты постановлений.

Вместе с тем, когда депутаты выступают с места, их лица освещаются благодаря оранжевому свету от микрофонов. Также свет в зале есть от телевизионных камер, которые ведут съемку.

"Видите, когда голосуем, то становится светлее. Давайте голосовать", - обратился к депутатам председательствующий на сессии вице-спикер Адам Мартынюк.

"При таком освещении хочется не работать, а "а-а-а", - добавил он через некоторое время.

При рассмотрении вопросов вице-спикер просил вносить свои поправки тех, кто "может еще что-то прочитать".

Вместе с тем канал "Рада", который ведет трансляцию заседания пустил бегущую строку: "Просим прощения за техническое качество трансляции, обусловленное плохим освещением помещения".

Как известно, депутаты БЮТ еще в среду заблокировали электрощитовую и лишили Раду света. Чтобы работала система "Рада", в парламент привезли альтернативные источники питания.

Украинская правда