Ющенко не откажется от Огрызко и Короля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен повторно вносить в Верховную Раду Украины кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ – на должность главы СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Я буду настаивать на этих кандидатурах. Я проведу второй раунд консультаций», - сказал Президент.

По его словам, после внесения в Конституцию ряда изменений в Украине потерян баланс. По его словам, эти изменения негативно отразились на процессах, которые сегодня происходят в Украине.

Глава государства сказал об этом в контексте событий, которые происходят сейчас в ВР. По словам Президента, ему «печально то, что сегодня происходит в Верховной Раде Украины».

В.ЮЩЕНКО сказал, что «государственные мужи так себя вести не должны». «Это детские забавы», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не поддержала кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность главы МИД Украины и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

“За” кандидатуру В.ОГРЫЗКО свои голоса отдали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. “За” В.КОРОЛЯ - 190 народных депутатов из 431.

Не поддержали назначения В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.