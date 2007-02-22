У Януковича есть подарок для Ющенко

Завтра Янукович подарит Ющенко икону. Об этом сказала Анна Герман, отвечая на вопрос журналистов, будет ли, по ее мнению, премьер завтра поздравлять Президента с его Днем рождения, сообщает Е-news.

«Я думаю, будет», - сказала она. «Премьер и в прошлом году, когда еще не был премьером, поздравлял Президента с Днем рождения. Он традиционно дарит иконы, и думаю, что и в этом году тоже».

Она также сказала, что Президента должны поздравить и глава фракции «Партия регионов» Раиса Богатырева. По мнению Анны Герман, «это - День рождения главы государства и все, кто желает ему добра и здоровья, сделают это». Кроме этого, она напомнила, что Президент, как и каждый чиновник в Украине не может принимать дорогих подарков, стоимость которых превышает 20 гривен. Поэтому, по мнению А. Герман, поздравить Президента сможет позволить себе любой депутат. Вместе с тем она сказала, что фракция «Партии регионов» «не такая бедная», чтобы собирать с каждого деньги, чтобы купить подарок Президенту.