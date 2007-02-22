У Януковича есть подарок для Ющенко
Больше знает Анна Герман
Завтра Янукович подарит Ющенко икону. Об этом сказала Анна Герман, отвечая на вопрос журналистов, будет ли, по ее мнению, премьер завтра поздравлять Президента с его Днем рождения, сообщает Е-news.
«Я думаю, будет», - сказала она. «Премьер и в прошлом году, когда еще не был премьером, поздравлял Президента с Днем рождения. Он традиционно дарит иконы, и думаю, что и в этом году тоже».
Она также сказала, что Президента должны поздравить и глава фракции «Партия регионов» Раиса Богатырева. По мнению Анны Герман, «это - День рождения главы государства и все, кто желает ему добра и здоровья, сделают это». Кроме этого, она напомнила, что Президент, как и каждый чиновник в Украине не может принимать дорогих подарков, стоимость которых превышает 20 гривен. Поэтому, по мнению А. Герман, поздравить Президента сможет позволить себе любой депутат. Вместе с тем она сказала, что фракция «Партии регионов» «не такая бедная», чтобы собирать с каждого деньги, чтобы купить подарок Президенту.