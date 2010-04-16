Лидер объединенной демократической оппозиции, экс-кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ни при каких обстоятельствах не покинет Украину.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью журналу "Корреспондент" (№14).

"Ни один настоящий полководец не бросал поле боя. А у нас не просто поле боя, у нас реанимация для спасения 46 млн. украинцев. И бросить эту реанимацию без профессиональной помощи нельзя. Я никогда этого не сделаю, и даже в глубине души у меня не возникает такой слабости", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что целью ее жизни является преобразование Украины. "Цель моей жизни – увидеть красивую Украину. Предать эту цель для меня равносильно суициду. Я хочу, чтобы каждый сделал свое святое дело – честные политики возродили страну, журналисты – не позволили утвердиться беспределу, граждане – получив адекватную информацию, защитили свою страну и сделали правильный выбор в 2012 году. И все станет на свои места, произойдет то, что, к сожалению, загубили после Оранжевой революции – душа народа снова проснется", - заявила она.