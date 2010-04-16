Тимошенко боится, что Порошенко продаст ее последнюю надежду

Лидер объединенной демократической оппозиции, экс-кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что бывший министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО может быть назначен вице-премьером в правительстве Николая АЗАРОВА.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в интервью журналу "Корреспондент" (№14), комментируя ситуацию, сложившуюся с объективностью освещения жизни страны на ведущих украинских телеканалах.

«5-й канал» – это наша надежда, но учитывая то, что его собственник, Петр ПОРОШЕНКО, ждет своего назначения вице-премьером, мы не можем до конца понять информационную политику «П’ятого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, существует риск, что «5-й канал» будет продан. "Тогда у нас не остается ни одного шанса на объективное освещение ситуации", - добавила лидер оппозиции.