В канцелярии Януковича урезали зарплаты: сотрудники не довольны

В среду, 14 апреля, Кабинет министров Украины сократил должностные оклады сотрудников Администрации Президента (АП).

Заместитель главы АП Анна ГЕРМАН назвала это решение "жестом справедливости", однако сотрудники президентской канцелярии восприняли новость с неудовольствием, пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина». Впрочем, в бухгалтерии АП считают, что размер зарплаты может быть сохранен за счет дополнительных начислений.

Принятые правительством 14 апреля изменения в постановления по вопросам оплаты труда сотрудников АП были обнародованы на сайте Кабинета министров. В частности, согласно утвержденной "Схеме окладов руководящих работников и специалистов администрации президента", оклад руководителя главного управления будет составлять 2440 грн., советника главы АП – 2060 грн., помощников главы, первого заместителя и заместителей главы АП – 2045 грн. Наименьший оклад у специалиста Администрации Президента – 888 грн. При этом те из сотрудников, кто проводит юридическую экспертизу нормативно-правовых актов и их "основательную редакционную обработку", могут рассчитывать на 20-процентное увеличение оклада.

Как рассказал Ъ один из сотрудников ликвидированного 25 февраля Секретариата Президента, еще не прошедший процедуру увольнения, до последнего времени должностной оклад главного консультанта составлял 2945 грн. (сейчас 2033 грн. – Ъ). "Оклад урезали на треть. А это значит, что будут пропорционально уменьшать все доплаты", – отметил он.

"Насколько я знаю, должно было произойти сокращение (оклада) на уровне 20%, – заявила Ъ А.ГЕРМАН.– Я считаю это хорошим жестом. Несправедливо, если из госбюджета выделяются огромные деньги на чиновников и предусматривается большая разница между учителем и государственным служащим. Это – жест справедливости".

Следует отметить, что в постановлении не указаны оклады главы АП, его заместителей и пресс-секретаря. По информации СМИ, размер их зарплат колеблется в диапазоне 25-30 тыс. грн.

Один из сотрудников АП вчера рассказал Ъ, что решение Кабинета министров о сокращении окладов его коллеги восприняли с большим неудовольствием. "Мы обратились за разъяснениями в бухгалтерию, и там предположили, что зарплату сохранят за счет дополнительных начислений – премий, материальной помощи", – отметил он. По информации Ъ, среднемесячная зарплата сотрудников среднего звена АП составляет 5-7 тыс. грн.

"Я еще ничего не получала и вообще не знаю, существуют ли тут (в АП) премии, – сказала А.ГЕРМАН.– Но давать их чиновникам можно только тогда, когда люди чувствуют, что существующее управление действительно идет им на пользу. Пока я не вижу оснований для выплаты каких-то премий".