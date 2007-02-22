Чорновил напомнил Ющенко про 15 дней

Если в течение 15 дней Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не внесет новую кандидатуру на должность министра иностранных дел, то антикризисная коалиция внесет своего кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

«По Конституции Украины и закону о Кабинете министров предусматривается, что в случае отклонения кандидатуры Президент имеет право в течение 15 дней подать либо ту же самую, либо другую кандидатуру, и если он этого не сделает через 15 дней, кандидатура будет внесена коалицией и проголосована однозначно», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом народный депутат высказал мнение, что Президенту Украины целесообразнее было бы внести альтернативную и более компромиссную кандидатуру на должность министра иностранных дел, в частности, Александра ЧАЛОГО или Константина ГРИЩЕНКО.

Отвечая на вопросы журналистов, какими будут действия коалиции в случае, если Президент повторно внесет кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО, Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что это будет зависеть от того, найдет ли глава государства какие-то аргументы, которые будут давать новые преимущества В.ОГРЫЗКО при его назначении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.