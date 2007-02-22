Терехин списал Нашу Украину в архив

Блок Юлии Тимошенко не намерен создавать единый список с “Нашей Украиной” в случае проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил бывший министр экономики, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЁХИН в интервью газете “День” (№32, 22 февраля).

“Я могу сказать, что раздражение внутри БЮТ действиями отдельных членов «Нашей Украины» слишком сильное, и оно со временем, к сожалению, не уменьшается. А надежда на то, что «дорогие друзья» откажутся от продолжения политической карьеры - иллюзорная”, - сказал С.ТЕРЁХИН.

Он также считает, что продуктивность и системность сотрудничества парламентских фракций БЮТ и “Нашей Украины” зависит от расписания внутри «Нашей Украины». “Там есть прагматики, конечно. Они понимают, что это странное образование не имеет политической перспективы. Вспомните темпы дезинтеграции проекта - выступление Президента на съезде НСНУ и его перенос, провал попытки очистки от «дорогих друзей» и отход КАТЕРИНЧУКА и ЖВАНИИ, кадровая чехарда с БЕССМЕРТНЫМ, БАЛОГОЙ и КИРИЛЕНКО. В итоге мы видим всплеск политической активности со стороны КАТЕРИНЧУКА (который, к сожалению, до боли напоминает мне проект «Озимого поколения») или проект экс-министра внутренних дел ЛУЦЕНКО, который финансирует ЖВАНИЯ, по его же признанию”, - сказал депутат БЮТ.

Вместе с тем С.ТЕРЁХИН выразил удовлетворение активностью Ю.ЛУЦЕНКО. “Он топчется на «красном» электорате ВИТРЕНКО и других маргиналах, но на украинском языке. Между прочим, только что руководитель Руха, мой коллега по правительству, ТАРАСЮК заявил о начале проекта по объединению «правых сил» и отверг возможность блокирования с «левой» БЮТ. Кстати, для разрядки, если вы попробуете сравнить результаты голосований депутатов от Руха и депутатов от БЮТ по экономическим вопросам, то с удивлением обнаружите, что классическими «левыми» будут руховцы, а теми, кто ратовал за экономическую свободу, будем мы”, - подчеркнул экс-министр экономики.