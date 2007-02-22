Янукович: Западную Украину посадили на шпагат

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к руководству областей с призывом отработать объективную тарифную политику на жилищно-коммунальные услуги, не дожидаясь проверок Генеральной прокуратуры и ценовых инспекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании коллегии в Минстрое.

Премьер отметил политизацию процесса формирования тарифной политики. «Я обращаюсь к мэрам городов, губернаторам, которые представляют оппозицию. Цены на тарифы выросли в Западной Украине, где зарплата ниже, чем в Восточной. Это шпагат, на который посадили людей», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым поднять уровень ответственности работников служб, занимающихся оформлением субсидий для населения.

Он поручил вице-премьеру, министру строительства, архитектуры и ЖКГ Владимиру РЫБАКУ совместно с министром финансов рассмотреть вопрос ипотечного кредитования, поскольку «эта система не работает».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля В.ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости установления справедливых жилищно-коммунальных тарифов во всех регионах Украины.

Глава правительства поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ разработать механизмы контроля за формированием тарифов. «Нужно снять политизацию вокруг этого вопроса», - добавил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство несет ответственность за установление тарифов во всех регионах, независимо от того, представитель какой политической силы возглавляет региональную исполнительную власть. «Я сегодня услышал информацию, что в 18 регионах руководителями являются представители «Нашей Украины» и БЮТ, и это означает, что мы не несем за них ответственность. Это не так. Мы будем требовать, независимо от того, кто под какими флагами пришел. Подход будет равный, и требовать мы будем одинаково», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что с руководителей регионов, которые являются представителями партий, входящих в коалицию, правительство «будет спрашивать еще больше».