Довгому с императивным мандатом даже понравилось

Закон об императивном мандате для депутатов местных советов, принятый Верховной Радой по инициативе БЮТ „скрепил ряды всех людей, отстаивающих собственное мнение и которые не хотят узурпации и концентрации власти в руках фактически одного партийного лидера”, заявил в интервью газете „Хрещатик” заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, вступление в действие „антидемократичного закона” об императивном мандате никак не изменило баланса сил в Киевсовете. При этом, отметил О.ДОВГИЙ „существует определенное психологическое давление на депутатов, которые вышли из фракций и имеют свой взгляд на те или иные вопросы”.

„Абсолютна большинство депутатов, которые покинули фракцию БЮТ, сделали это, потому что имели собственное виденье проблем - и профессиональное, и политическое. Они пытались убеждать в этом радикальное крыло БЮТ, которое раньше олицетворял Михаил БРОДСКИЙ, но безрезультатно. На сегодняшний день радикальные настроения в Киевсовете норовит задавать лично Юлия ТИМОШЕНКО. Но это нерезультативно и неэффективно с позиции окончательного результата”, - отметил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что закон об императивном мандате в существующем виде не содержит ни одного реального механизма реализации.