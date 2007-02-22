Оппозиция требует подложить свинью Ющенко

Фракции БЮТ и «Наша Украина» требуют перенести рассмотрение вопросов о назначении министра иностранных дел и председателя СБУ, но Верховная Рада начала их рассматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отметил на заседании ВР, что эти кадровые вопросы не могут рассматриваться сегодня, когда ВР работает «в позорном аварийном режиме».

Он призвал снять с рассмотрения вопросы о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ. По мнению представителя БЮТ, сначала нужно решить вопросы, которые касаются тарифов и минимальной зарплаты и пенсий.

Он призвал сегодня собрать Согласительный совет лидеров фракций и сделать все, чтобы перевести работу ВР «в нормальный режим».

В свою очередь член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК считает «недопустимым и нецелесообразным» рассмотрение кадровых вопросов сегодня. По его мнению, такие вопросы должны рассматриваться тогда, когда в парламенте есть консенсус. По его словам, рассмотрение в сегодняшней ситуации кадровых вопросов «является кощунством». Депутат отметил, что «в конфронтации победителей не будет». Он объявил, что в случае, если эти вопросы будут рассматриваться, фракция “Наша Украина” не будет принимать участия в обсуждении.

Он призвал также провести сегодня в парламенте Согласительный совет.

В ответ первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК призвал народных депутатов быть «мудрее, спокойнее и правдивее». Он отметил, что к консенсусу призывают те, кто его не хочет. Он подчеркнул, что ВР «будет идти по плану рассмотрения вопросов».

Он не исключает, что после рассмотрения кадровых вопросов в ВР после перерыва может быть рассмотрен законопроект о ценах и тарифах.

По словам А.МАРТЫНЮКА, этот законопроект сегодня есть в повестке дня, но ВР может принять решение, чтобы он был рассмотрен раньше, чем предусмотрено.

В настоящее время в ВР все-таки начато рассмотрение вопроса о назначении В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.