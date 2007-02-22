Мартынюк: законопроект о тарифах стоит в повестке дня

Кабинет Министров Украины намерен на следующей пленарной неделе предложить Верховной Раде рассмотреть законопроект о внесении изменений в государственный бюджет в части увеличения социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания сообщил первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК. (Следующую пленарную неделю запланировано провести 13-16 марта – УНИАН).

Он отметил, что по этому поводу у него состоялся разговор с руководством правительства. «Есть договоренность, что на следующей пленарной неделе Кабинет Министров предложит законопроект об изменениях в госбюджет на 2007 год», - сказал он.

При этом А.МАРТЫНЮК отметил, что во время рассмотрения правительственных предложений также будут рассмотрены и законопроекты по этому вопросу, внесенные депутатами и Президентом. «И все решится путем голосования», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Касаясь вопроса об урегулировании ситуации с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, А.МАРТЫНЮК напомнил, что вчера была создана рабочая группа, которая должна была наработать единый проект закона о снижении тарифов. Он также отметил, что сегодня в повестке дня есть проект закона, касающийся тарифной политики.