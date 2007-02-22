Ющенко просят вернуть ”майданных товарищей” в правовое поле

Фракция Партии регионов обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой проявить политическую волю и вернуть «деятельность своих майданных товарищей в правовое пространство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, Президент должен продемонстрировать свою собственную «адекватную, последовательную и конструктивную позицию гаранта Конституции».

«Путь политического шантажа, хулиганства и авантюрных замыслов не ведет к процветанию и благосостоянию собственного народа», - отмечается в заявлении партии, которое зачитал с трибуны парламента М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, если Президент Украины «выберет деструктив, дестабилизацию», то он должен осознать, что он не просто тормозит развитие - он уничтожает Украину и лишает будущего собственный народ.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что своими действиями оппозиция «переквалифицировала себя в обычных хулиганов и бандитов». По его убеждению, депутатская неприкосновенность «не должна служить прикрытием для хулиганства, шантажа и откровенно антиукраинских действий”.

М.ЧЕЧЕТОВ также подчеркнул, что целью оппозиции является «роспуск ВР и политический реванш».

По его словам, рабочая группа парламента наработала согласованный вариант законопроекта по жилищно-коммунальным тарифам, на чем настаивала оппозиция. М.ЧЕЧЕТОВ также напомнил, что вчера правительство подтвердило, что минимальная пенсия и зарплата с 1 апреля будут увеличены, даже больше, чем предлагал Президент Украины.