Неработающее табло создаст неудобства, но работе ВР не помешает

В сессионном зале Верховной Рады есть освещение и работает система «Рада», но не работает одно из двух табло.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, обращаясь к телезрителям и слушателям, «система «Рада» работает, но, правда, не потому, что те, кто ее захватил, освободили щитовую, а были приняты другие меры, и мы сегодня имеем возможность работать и будем работать».

Он также сообщил, что работает только одно табло, на котором дается информация, кто выступает, а также результаты голосования по законопроектам. Он отметил, что другое табло не работает.

По его словам, это не будет мешать работе парламента, хоть и представляет определенные неудобства.

В настоящее время работает табло, которое размещено над правительственной ложей, а не работает табло, которое размещено над ложей, где обычно находятся приглашенные судьи Конституционного, Верховного судов, генпрокурор.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, свет в сессионном зале ВР периодически выключается, не горят боковые лампы.

Как сообщал УНИАН, вчера депутаты из фракции БЮТ заблокировали электрощитовую ВР, выключив перед этим свет и электронную систему для голосования “Рада”. После этого пленарное заседание было закрыто.