Ющенко согласился на все предложения Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО вчера передала Президенту Виктору ЮЩЕНКО предложения блока, и все они были приняты главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, «наши все предложения приняты» Президентом Украины.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ отказался сказать, о каких предложениях идет речь, в то же время отметил, что завтра или послезавтра состоится пресс-конференция руководителей БЮТ, где они будут озвучены.

Он отметил, что в ближайшее время «схема, по которой мы будем работать, будет задействована», и она эффективнее блокирования трибуны. В то же время А.ТУРЧИНОВ отказался уточнить, о какой схеме идет речь.

В то же время ТУРЧИНОВ сказал, что фракция БЮТ в случае возобновления голосования в Верховной Раде поддержит кандидатуры Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ и Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Он отметил, что фракция БЮТ и в дальнейшем будет продолжать действия, направленные на то, чтобы ВР не работала в нормальном режиме до тех пор, пока в первоочередном порядке не будут рассмотрены и поддержаны вопросы, связанные со снижением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышением минимальной зарплаты и пенсии.

По словам А.ТУРЧИНОВА, насколько ему известно, парламентская коалиция подключилась к параллельному кабелю «из соседнего помещения», и таким образом работа системы «Рада» возобновлена.

Как сообщал УНИАН, 15 народных депутатов из фракции БЮТ находятся возле электрощитовой ВР, которую они заблокировали вчера, выключив перед этим свет и электронную систему для голосования «Рада». Как заявляли раньше представители оппозиции, они будут блокировать работу парламента, пока ВР не даст согласия принять решение о повышении социальных выплат и наведения порядка в тарифной политике.

В свою очередь, народные депутаты из фракции Партии регионов третий день блокируют трибуну и президиум Верховной Рады. Эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможности открыть пленарные заседания.