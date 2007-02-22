Большинство третий день блокирует трибуну и президиум ВР

Народные депутаты из фракции Партии регионов третий день блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможность открыть пленарные заседания.

На данное время возле трибуны находятся около 10 народных депутатов от фракции Партии регионов. Всего в сессионном зале на данное время собралась уже треть депутатов из парламентской коалиции.

В зале пока нет народных депутатов из фракции «Наша Украина» и БЮТ.

Первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК уже занял место в президиуме, хотя сессионное заседание начинается в 10.00.

Обычно, руководство ВР заходит в сессионный зал на рабочие места не раньше, чем за 5 минут до начала заседания.

В свою очередь около 15 народных депутатов из фракции БЮТ находятся возле электрощитовой ВР, которую они заблокировали вчера, выключив перед этим свет и электронную систему для голосования «Рада». Парламентарии сидят за столом, а вкруг флаги с символикой БЮТ, также есть флажки с символикой «Нашей Украины».

Как заявляли раньше представители оппозиции, они будут блокировать работу парламента, пока ВР не даст согласия принять решение о повышении социальных выплат и наведении порядка в тарифной политике.