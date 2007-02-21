Партия регионов обещает обойтись без штурма

Фракция Партии регионов обещает не штурмовать электрощитовую парламента, которую блокируют представители фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ после заседания координационного совета антикризисной коалиции.

«Никакого штурма не будет», - сказал он. При этом депутат отметил, что ВР будет работать завтра в любом случае.

Отвечая на вопрос журналистов, намерена ли антикризисная коалиция препятствовать блокированию работы парламента депутатами из БЮТ, В.КИСЕЛЁВ сказал: «Мы будем обеспечивать нормальную работу сессии».

При этом он исключил, что пленарные заседания в четверг и пятницу не будут проведены. В.КИСЕЛЁВ отметил, что в эти дни антикризисная коалиция должна принять ряд важных решений.

Как сообщал УНИАН, сегодня к началу пленарного заседания Верховной Рады депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможности открыть пленарные заседания до удовлетворения их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, выключили свет и электронную систему для голосования «Рада». В сессионном зале работали только микрофоны, которые размещены на трибуне и на столе руководства парламента.

После этого в сессионном зале осталось около 100 народных депутатов, которые обсуждали проекты законов. В 14.00 депутаты завершили свою работу.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что завтра фракция продолжит блокировать работу Верховной Рады.