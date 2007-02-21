Регионалы собираются в ночной дозор

Народные депутаты, члены фракции Партии регионов остались дежурить в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что на данный момент в сессионном зале парламента находятся 7-8 народных депутатов.

При этом, по его словам, в 16.00 должно начаться заседание Координационного совета антикризисной коалиции, на котором будет решаться вопрос о дальнейших действиях коалиции. Он не исключил, что депутаты будут дежурить в сессионном зале всю ночь.

Кроме того, Т.ЧОРНОВИЛ не исключает, что в связи с блокированием работы ВР будет принято решение на этой неделе больше не проводить пленарных заседаний.

Также в данный момент в парламенте находятся около 15 народных депутатов, членов фракции БЮТ. Они продолжают блокировать электрощитовую.

Кроме того, как стало известно журналистам, руководитель Аппарата ВР Валентин ЗАЙЧУК распорядился продлить работу одного из буфетов ВР на всю ночь.

Как сообщал УНИАН, сегодня до началу пленарного заседания Верховной Рады депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможность открыть пленарные заседания до удовлетворения их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, выключили свет и электронную систему для голосования “Рада”. В сессионном зале работали только микрофоны, которые размещены на трибуне и на столе руководства парламента.

После этого в зале остались около 100 народных депутатов, которые обсуждали законопроекты. Сегодня ВР работает в сессионном режиме до 14.00.