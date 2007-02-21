Ющенко примет участие в телепроекте
16:24, 21 февраля 2007Политика
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Президент осуществит рабочую поездку в АРК
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 22 февраля, осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.
Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с административно-хозяйственным активом автономии.
Во время совещания глава государства представит Постоянного представителя Президента Украины в Крыму.
Также В.ЮЩЕНКО встретится с ректорами высших учебных заведений и примет участие в совместном телевизионном проекте ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК под названием «Президент Украины: Крымский акцент».
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