Ющенко примет участие в телепроекте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 22 февраля, осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с административно-хозяйственным активом автономии.

Во время совещания глава государства представит Постоянного представителя Президента Украины в Крыму.

Также В.ЮЩЕНКО встретится с ректорами высших учебных заведений и примет участие в совместном телевизионном проекте ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК под названием «Президент Украины: Крымский акцент».